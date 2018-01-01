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Головкин – Мартиросян: где смотреть бой

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Геннадий Головкин проведет бой против Ванеса Мартиросяна в США. iSport.ua рассказывает, где смотреть бой Головкин - Мартиросян 5 мая.
Где смотреть бой Головкин - Мартиросян
Где смотреть бой Головкин - Мартиросян

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO казахстанет Геннадий Головкин 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне проведет свой очередной бой. Соперником Головкина будет американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян.

В Украине поединок Головкин - Мартиросян показывать не планируют, также нет этого боя в программе казахстанских каналов.

Трансляция боя Головкин - Мартиросян пройдет на каналах HBO, Матч ТВ и Матч ТВ Боец. Начало трансляции в 05:00 по киевскому времени.

iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Головкин - Мартиросян, которая начнется 6 мая в 6:00 по киевскому времени. 

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян, трансляция, где смотреть
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