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Альварес хочет бой с Головкиным – промоутер

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Реванш Головкина и Альвареса может состояться.
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Сауль Альварес и Геннадий Головкин
Getty Images

Эрик Гомес, промоутер экс-чемпиона Сауля Альвареса, который из-за положительной допинг-пробы отказался от боя против Геннадия Головкина, после 5 мая начнет переговоры о новом поединке.

"Сауль хочет боя с Головкиным, и я буду работать над тем, чтобы это случилось. Если Геннадий не захочет драться с Альваресом, то у нас есть два-три запасных варианта. Сейчас для меня приоритетен именно Головкин, раз этого боя хочет Сауль", – передает слова Гомеса Boxingscene.

Ранее сообщалось, что организаторы подсчитали убытки от отмены боя Головкин - Альварес.

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Теги: Сауль Альварес, Геннадий Головкин, бокс, реванш
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