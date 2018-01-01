Тайский боксер повторил рекорд Мейвезера

Вангек Менайотин одержал 50-ю победу на профи ринге.

Чемпион мира по версии WBC в минимальном весе Вангек Менайотин (50-0, 18 КО) у себя на родине нокаутировал обязательного претендента на свой титул Лероя Эстраду в 5-ом раунде и повторил рекорд Флойда Мейвезера 50-0.

По ходу боя преимущество Манайотина было подавляющим – он пять раз отправлял соперника в нокдаун, а в пятом раунде после очередного падения соперника на настил, рефери остановил бой.

Этот бой вызвал серьезный ажиотаж возможным повторение рекорда Мейвезера. Даже президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман вылетел в Таиланд, чтобы посмотреть этот поединок вживую.

Мейвезер завершил карьеру боксера в августе 2017 года, после победы в Лас-Вегасе над бойцом UFC Конором Макгрегором, с рекордом 50-0, из которых 27 – победы нокаутом.

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