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Головкин - Мартиросян: прогноз и ставки букмекеров на бой

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Букмекеры считают Геннадия Головкина безоговорочным фаворитом в противостоянии с Ванесом Мартиросяном.
Прогноз на бой Головкин - Мартиросян
Прогноз на бой Головкин - Мартиросян

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO казахстанет Геннадий Головкин 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне проведет свой очередной бой. Соперником Головкина будет американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян.

По мнению букмекеров, казахстанский боксер является фаворитом поединка.

Так, на победу Головкина компания bwin принимает ставки с коэффициентом 1,03. На успех американца – 20,0. Ничья в данном противостоянии оценивается в 59,0.

iSport.ua проведет текстовую трансляцию боя Головкин - Мартиросян, которая начнется 6 мая в 6:00 по киевскому времени. 

Ранее сообщалось о том, что Мартиросян перевесил Головкина за неделю до боя

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Теги: бокс, прогноз, ставки букмекеров, Геннадий Головкин, Ванес Мартиросян
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