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Хирн хочет устроить бой Джейкобс - Сондерс в Англии

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Джейкобс готов боксировать на родине Сондерса.
Дэниэл Джейкобс
Дэниэл Джейкобс
Getty Images

Промоутер экс-чемпиона мира в среднем весе Дэниэла Джейкобса Эдди Хирн считает, что  не сможет договориться о бое против обладателя титула WBO британца Билли Джо Сондерса в США, но Хирн уверен, что его можно устроить в Великобритании.

После победы над Мацеем Сулецким, Джейкобс стал обязательным претендентом на пояс WBA, а в рейтинге WBO занимает второе место.

Билли Джо Сондерс проведет бой против Мартина Мюррея 23 июня.

"Дело в том, что Билли Джо Сондерс не слишком известен в США. И за бой с Дэнни Джейкобсом он попросит столько, сколько мы не сможем собрать в США. Но Билли Джо давно ждет боя с Геннадием Головкиным, и 15 сентября Головкин встретится с Альваресом, так что Билли Джо опять останется без этого боя. И у него особо нет других соперников", - цитирует Хирна boxingscene.com.

Джейкобс же заявил, что не против провести бой на родине Сондерса.

"Я давно хочу этого боя. Думаю, он [Сондерс] использует своего промоутера - у того с Эдди сложные отношения, я полагаю. Я бы с удовольствием встретился с ним у него дома, потому что я уверен в своей победе", - сказал Джейкобс. 

Ранее Хирн заявил, что Джейкобс оспорит с Деревянченко пояс IBF в случае, если Головкина его лишат.

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Теги: Дэниэл Джейкобс, Билли Джо Сондерс, Эдди Хирн, бокс
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