Фьюри намерен провести около 5 боев до конца года

Тайсон Фьюри хочет боксировать как минимум раз в месяц.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри планирует вернуться в ринг в этом году и провести до конца года 4-6 боев. Об этом боксер рассказал во время пресс-конференции в Лондоне.

"Фрэнк Уоррен несколько раз обещал мне, и я надеюсь, что он сдержит обещание и даст мне возможность часто боксировать. Я планирую провести в этом году четыре или пять боев, может даже шесть.

У Джо Луиса был период "ежемесячных мешков" и я хочу повторить это. Я бы боксировал каждую неделю, если это возможно, ну как минимум раз в месяц. Поэтому, думаю, мы легко можем устроить серию "ежемесячных мешков". За пять лет я провел четыре боя - это ужасный результат. Я много боксировал только в свой первый год в профессионалах, когда провел девять боев", - цитирует Фьюри ESPN.

Ранее Фьюри заявил, что может победить любого соперника.

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