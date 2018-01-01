Переключиться на мобильную версию

Очень симпатичная: Кличко остался поражен встречей с роботом

Комментариев: 0
Владимир Кличко впервые встретился с роботом.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
twitter.com/Klitschko

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко впервые в жизни увидел настоящего женщину-робота и признался, что остался впечатлен тем, насколько реалистично выглядит искусственный человек.

"Это первый раз, когда я вижу робота. Очень реалистично. И она очень симпатичная. Она выглядит настоящей, вот что я хочу сказать. Она умеет говорить.

Вот так сегодня выглядят современные технологии. Что же будет завтра? Следите за роботами!" – сказал Кличко.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Владимир Кличко, робот, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь