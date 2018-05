Очень симпатичная: Кличко остался поражен встречей с роботом

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко впервые в жизни увидел настоящего женщину-робота и признался, что остался впечатлен тем, насколько реалистично выглядит искусственный человек.

"Это первый раз, когда я вижу робота. Очень реалистично. И она очень симпатичная. Она выглядит настоящей, вот что я хочу сказать. Она умеет говорить.

Вот так сегодня выглядят современные технологии. Что же будет завтра? Следите за роботами!" – сказал Кличко.

Look out for robots 👀 So realistic. Hello future pic.twitter.com/3clJNVacIp