Очень симпатичная: Кличко остался поражен встречей с роботом
Владимир Кличко впервые встретился с роботом.
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко впервые в жизни увидел настоящего женщину-робота и признался, что остался впечатлен тем, насколько реалистично выглядит искусственный человек.
"Это первый раз, когда я вижу робота. Очень реалистично. И она очень симпатичная. Она выглядит настоящей, вот что я хочу сказать. Она умеет говорить.
Вот так сегодня выглядят современные технологии. Что же будет завтра? Следите за роботами!" – сказал Кличко.
Look out for robots 👀 So realistic. Hello future pic.twitter.com/3clJNVacIp— Klitschko (@Klitschko) 1 мая 2018 г.
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил