Венесуэлец рад, что Golden Boy и Top Rank сумели найти общий язык.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес заявил, что поединок против Василия Ломаченко на Madison Square Garden – это осуществление его мечты.

"С самого начала я был уверен в том, что мы организуем бой. Он хотел драться и я хотел драться. Я очень переживал только о дате и о месте проведения поединка.

Я благодарен промоутерам за возможность всей моей жизни, за то, что моя мечта станет реальностью, и я буду драться на Madison Square Garden впервые в карьере. И что может быть лучше, чем бой против первого номера рейтинга вне зависимости от весовой категории Василия Ломаченко?

Было довольно сложно организовать этот бой. У Golden Boy и Top Rank не самые лучшие отношения, но они смогли договориться", - цитирует Линареса BoxingScene.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес пройдет 12 мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Square Garden.

Ранее Ломаченко заявил, что после боя с Линаресом хочет остаться в легком весе на несколько лет.

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