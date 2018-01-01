Переключиться на мобильную версию

Мартиросян: Головкин попробует на вкус мой удар справа

Комментариев: 0
Американский боксер армянского происхождения – о предстоящем поединке против Геннадия Головкина.
Ванес Мартиросян
Ванес Мартиросян
Getty Images

Ванес Мартиросян уверен, что ему по силам справиться с титулованным Геннадием Головкиным.

"Головкин попробует на вкус мой удар справа, и посмотрим, из чего сделан Геннадий. Ведь потом я ударю справа снова и снова. Я знаю, что он собирается идти вперед, но я не боюсь пропустить его удары. Все, что я пока видел, так это то, что ни у кого нет смелости биться с ним и отвечать ему ударами на удары.

Я тот, кто сделает это. Наш поединок многое скажет о Головкине. Мы узнаем, как он держит удары и как боксирует с теми, кто не боится вступать в жёсткий размен", – цитирует американца Boxingnews24.

Ранее сообщалось о том, что Мартиросян перевесил Головкина за неделю до боя

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Ванес Мартиросян, Геннадий Головкин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь