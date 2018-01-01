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Хэй: Беллью не услышит финального гонга

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Британец прокомментировал свой предстоящий поединок против Тони Беллью.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй уверен, что в предстоящем бою с Тони Беллью он одержит досрочную победу.

"Я буду полагаться на скорость, тайминг и точность. Возможно, победа придет не сразу, а в поздних раундах. Но это будет или нокаут, или технический нокаут, или остановка боя рефери. Может быть даже такое, что тренер Беллью решит выкинуть полотенце сам. Как бы то ни было, Тони не услышит финального гонга", – цитирует британца BoxingScene.

Реванш между Тони Беллью и Дэвидом Хэем состоится 5 мая. Изначально бой должен был пройти 17 декабря, однако второй из них получил травму и не смог выйти на поединок. Первая встреча боксеров завершилась досрочной победой в пользу Беллью.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Дэвид Хэй
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