Беллью: Кличко лучше меня

Британский боксер Тони Беллью сравнил себя с Владимиром Кличко.

Тони Белью считает себя одним из самых опасных соперников для Дэвида Хэя.

При этом он считает, что умеет некоторые вещи, которые в ринге не удавались Владимиру Кличко.

"Я быстрее, чем кто-либо из его бывших противников, тот, кто может диктовать в ринге с ним свою волю, кто вынуждает его промахиваться и имеет достаточную плюху, чтобы перед зарубой он дважды подумал, надо ли ему это. Я не хочу сказать, что лучше всех, с кем он дрался, потому что он встречался с ребятами, которые намного круче меня. Тот же Владимир Кличко значительно лучше, но и он не мог делать то, что могу я", – приводит слова британца Press Association Sport.

Реванш между Тони Беллью и Дэвидом Хэем состоится 5 мая. Изначально бой должен был пройти 17 декабря, однако второй из них получил травму и не смог выйти на поединок. Первая встреча боксеров завершилась досрочной победой в пользу Беллью.

Ранее Хэй заявил, что завершит карьеру, если проиграет во второй раз Тони.

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