Переключиться на мобильную версию

Беллью: Кличко лучше меня

Комментариев: 0
Британский боксер Тони Беллью сравнил себя с Владимиром Кличко.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Тони Белью считает себя одним из самых опасных соперников для Дэвида Хэя.

При этом он считает, что умеет некоторые вещи, которые в ринге не удавались Владимиру Кличко.

"Я быстрее, чем кто-либо из его бывших противников, тот, кто может диктовать в ринге с ним свою волю, кто вынуждает его промахиваться и имеет достаточную плюху, чтобы перед зарубой он дважды подумал, надо ли ему это. Я не хочу сказать, что лучше всех, с кем он дрался, потому что он встречался с ребятами, которые намного круче меня. Тот же Владимир Кличко значительно лучше, но и он не мог делать то, что могу я", – приводит слова британца Press Association Sport.

Реванш между Тони Беллью и Дэвидом Хэем состоится 5 мая. Изначально бой должен был пройти 17 декабря, однако второй из них получил травму и не смог выйти на поединок. Первая встреча боксеров завершилась досрочной победой в пользу Беллью.

Ранее Хэй заявил, что завершит карьеру, если проиграет во второй раз Тони.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Тони Беллью, Дэвид Хэй, Владимир Кличко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь