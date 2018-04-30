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Гассиев готов провести бой с Усиком в Украине или на Луне

Комментариев: 5
Мурату Гассиеву все равно, где проводить финальный бой Всемирной боксерской суперсерии.
Мурат Гассиев и Александр Усик
Мурат Гассиев и Александр Усик

Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал травму Александра Усика и место проведения боя за звание победителя Всемирной боксерской суперсерии.

"Александр Усик сейчас является самым сильным боксером тяжелого веса, он олимпийский чемпион, чемпион мира без проигрышей. Он получил травму, желаю ему скорейшего выздоровления.

Бой перенесли. Конечно, я очень хочу, чтобы бой прошел в России, только из-за того, что очень много людей желают вживую посмотреть. Мой последний бой с Дортикосом был в Сочи, и, конечно, хочется, чтобы бои такого уровня проходили у нас: стены помогают, для болельщиков большой праздник. Семья может приехать, поддержать, друзья.

Если пройдет в Украине, тоже хорошо, люди поедут, а это не так далеко, как в Саудовскую Аравию лететь. Но, по сути, можно даже на Луне боксировать. Главное, чтобы ринг был, соперник, команда рядом - и все", - заявил Гассиев в интервью Матч ТВ.

Напомним, что изначально бой Усик – Гассиев должен был состоятся 11 мая в Джидде, однако из-за травмы украинца бой перенесли на лето. 

В свою очередь Россия подала заявку на проведения финала WBSS, однако Александр Усик отметил, что поединок точно не пройдет в Москве

Ранее менеджер Гассиева заявил, что не понимает, почему Александр Усик не хочет боксировать с его клиентом в Москве. 

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс, WBSS
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  30.04.2018, 21:55
Оценка:  -2
гость
Усик уже отгреб хорошо от прибалта . так что большей пи зды в финале он не захочет..
Поветкин  (аноним)  30.04.2018, 21:37
Оценка:  +3
Поветкин
А меня сейчас казахи трахают в пуканчик. Русские, все за мной, членов хватит на всех)))))).
гость  (аноним)  30.04.2018, 21:35
Оценка:  -4
гость
Усик похоже нигде не захочет..
LisyonoK    30.04.2018, 20:51
Оценка:  +4
LisyonoK
С удовольствием в Украине, но уговор был другой.
LisyonoK    30.04.2018, 20:55
Оценка:  +4
LisyonoK
Саудовская Аравия
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