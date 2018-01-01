Шабранский может сменить весовую категорию

После поражения от Сергея Ковалева украинец Вячеслав Шабранский может вернуться на ринг в новой для себя категории.

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжелом весе украинец Вячеслав Шабранский решил перейти в суперсредний вес.

По словам Славы, его возвращение на ринг состоится летом этого года. Он приступил к тренировкам и уже проводит спарринги.

"Я вернусь на ринг в июне или в июле. В настоящее время я вешу 84 килограмма. Раньше во время перерыва между боями я весил около 93 кило, а сейчас всего лишь 84. Чувствую себя совершенно по-другому", - заявил Шабранский.

Свой последний бой Шабранский провел в ноябре 2017 года, досрочно проиграв во втором раунде Сергею Ковалеву в поединке за вакантный титул чемпиона по версии WBO в полутяжелом весе.

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