Переключиться на мобильную версию

Хирн рассказал о новом предложении Уайлдеру на бой с Джошуа

Комментариев: 2
Энтони Джошуа не спешит встречаться с Александром Поветкиным, рассматривая другие варианты.
Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер
BoxingScene.com

Промоутер Эдди Хирн заявил о том, что собирается сделать новое финансовое предложение для Деонтея Уайлдера по встрече с его подопечным Энтони Джошуа.

"Я отправлю им новое предложение. Возможно, оно будет больше по гарантированному гонорару. Возможно, будет больший раздел в их пользу, а может, и то и другое.

Думаю, нужно пробовать именно сейчас, потому что я хотел бы, что этот поединок состоялся следующим. Я не могу просто согласиться на их предложение в 50 миллионов, потому что дела так не делаются. Я хотел встретиться с ними и поговорить о бое, но встречаться со мной никто не захотел.

Если мы не сможем заполучить себе Уайлдера, то, однозначно, мне бы хотелось, чтобы следующим противником стал Миллер. Мы бы организовали встречу на арене Барклайс-центра против Джаррелла Миллера.

WBA назначила нам Александра Поветкина официальным претендентом, но они, возможно, дадут нам право на исключение провести против Миллера добровольную защиту", - цитирует Хирна BoxingScene.com.

Ранее Эдди Хирн заявил, что контракт с предложением от американца Деонтея Уайлдера в 50 миллионов он не получил. При этом он выражал готовность  заплатить Уайлдеру за бой с Джошуа только 12,5 миллионов.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Поветкин  (аноним)  30.04.2018, 18:10
Оценка:  0
Поветкин
Почему меня снова садят на парашу????
Поветкин  (аноним)  30.04.2018, 17:40
Оценка:  0
Поветкин
Путин памаги !!!! Меня хатят бартануть)))))). Абижают бедную сирату))))). Хатят аставить без боя(((((. За Перуна, за царя, за Раиссию))))). Вашу мать за нагу, всех парву))))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь