Уайлдер: В супертяжелом весе будет один чемпион по имени Деонтей

Деонтей Уайлдер прокомментировал потенциальный поединок с Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поспешил назвать себя победителем боя против обладателя титулов WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, о котором боксеры еще не договорились.

"Это будет самый дорогой бой за всю историю супертяжей. По его итогам в супертяжелом весе будет один чемпион по имени Деонтей. Этот чемпион и будет представлять нашу весовую категорию", - сказал Уайлдер Boxingscene.

Ранее сообщалось, что Уайлдер заявил, что отправил Джошуа контракт, в котором предлагает ему гарантированные 50 миллионов за бой. Однако промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что контракта не получал.

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