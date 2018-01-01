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Завьялов: Хижняк не останется без олимпийской лицензии

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Михаил Завьялов назвал Александра Хижняка престижем AIBA, поэтому обязательно получит возможность выступить на Олимпийских играх.
Александр Хижняк
Александр Хижняк
fbu.org.ua

Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов уверен, что украинский боксер Александр Хижняк получит олимпийскую лицензию, несмотря на то, что разыгрываться они будут на чемпионате мира в России.

“Чемпионат мира, где будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры, будет в России, в Сочи. А у нас приказом министра спорта запрещен выезд в Россию на какие-либо соревнования. Что здесь можно ожидать? Или же под давлением санкций перенесут чемпионат мира, или Хижняк, который был признан лучшим боксером мира в прошлом году и не виноват, что не может ехать, получит лицензию от AIBA. Там еще будет два-три турнира, кроме чемпионата мира, в других странах, где будут разыгрываться путевки.

Я думаю, что именно Хижняк не останется без олимпийской путевки. Все равно он будет на Олимпийских играх – это престиж AIBA“, - рассказал Завьялов  Luckypunch.net.

Ранее сообщалось, что сборная Украины победила Узбекистан на турнире в Харькове.

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Теги: Александр Хижняк, Чемпионат мира по боксу, бокс
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