Геннадий Головкин выложил круглую сумму, чтобы сохранить пояс IBF.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин заплатил 20 тысяч евро за то, чтобы IBF отсрочила защиту своего пояса в бою с Сергеем Деревянченко.

Благодаря отсрочке Головкин может провести защиту после боя с Ванесом Мартиросяном, который запланирован на 5 мая. Об этом сообщает ESPN.

Напомним, IBF обязала Головкина договорится о бое с Деревянченко в течение 90 дней после боя против Ванесом Мартиросяном.

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