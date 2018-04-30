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Менеджер Деревянченко: Мы с нетерпением ждем возможности бороться за титул

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Тим Коннолли поблагодарил IBF за санкционирование боя Деревянченко.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Boxingscene.com

Менеджер украинского боксера Сергея Деревянченко Тим Коннолли заявил, что его подопечный готов боксировать с кем угодно за титул IBF.

“Я благодарен IBF за правильное решение, которое поддерживает право Деревянченко бороться за титул.

Мы с нетерпением ждем возможности сразиться с Геннадием Головкиным или оспорить вакантный пояс со следующим боксером из рейтинга средневесов IBF“, – цитирует Конноли Badlefthook.

Ранее сообщалось, что IBF обязала Головкина договориться о бое с Деревянченко.

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Теги: Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, IBF, бокс
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петенька  (аноним)  30.04.2018, 13:00
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