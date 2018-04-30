Менеджер Деревянченко: Мы с нетерпением ждем возможности бороться за титул
Тим Коннолли поблагодарил IBF за санкционирование боя Деревянченко.
Менеджер украинского боксера Сергея Деревянченко Тим Коннолли заявил, что его подопечный готов боксировать с кем угодно за титул IBF.
“Я благодарен IBF за правильное решение, которое поддерживает право Деревянченко бороться за титул.
Мы с нетерпением ждем возможности сразиться с Геннадием Головкиным или оспорить вакантный пояс со следующим боксером из рейтинга средневесов IBF“, – цитирует Конноли Badlefthook.
Ранее сообщалось, что IBF обязала Головкина договориться о бое с Деревянченко.
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