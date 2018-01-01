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Уайлдер: Джошуа примет мой бой, если он достаточно умен

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Деонтей Уайлдер надеется, что его предложение в 50 миллионов устроит Энтони Джошуа.
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа
BoxingScene.com

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что его предложение в 50 миллионов долларов за бой для Джошуа - это самая большая авансовая сумма, которую получали тяжеловесы. Американец считает, что Энтони Джошуа должен принять бой, если достаточно умен.

"Если Энтони Джошуа и его команда достаточно умны, они примут мой бой. Мы не собираемся больше ждать. У них есть предложение в 50 миллионов долларов и он получает половину гонорара, если доход превысит 100 миллионов. Это будут самые большие авансовые деньги, которые получал любой тяжеловес. Это слишком большие деньги и я знаю, что он не так глуп", - цитирует Уайлдера BoxingScene.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что он не получал контракта от Уайлдера.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, бокс
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