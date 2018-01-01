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Джейкобс не горит желанием боксировать с Деревянченко

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Дэниэл Джейкобс прокомментировал возможность проведения боя против Сергея Деревянченко.
Дэниэл Джейкобс
Дэниэл Джейкобс
BoxingScene.com

Бывший обладатель титула WBA Regular Дэниэл Джейкобс не горит желанием проводить бой с украинским обязательным претендентом на пояс IBF в среднем весе Сергеем Деревянченко.

Вместо этого, Джейкобс хотел бы боя с Чарло.

"Оставлю эти заботы своей команде. При всем своем уважении к Деревянченко, нам хотелось бы больше возможностей. Он - часть семьи. Нужно много обстоятельств, чтобы наш бой состоялся. Нам нужны большие имена и я хотел бы боя с Чарло. Но если мы сможем провести бой с Деревянченко и это будет единственная возможность, то мне придется подумать об этом", - цитирует Джейкобса BoxingScene.

Отметим, что после своей победы над Мацеем Сулецким Джейкобс стал претендентом на пояс Геннадия Головкина WBA Super. Но, по словам его промоутера Эдди Хирна, в случае, если IBF отберет у казахстанца свой титул, то Джейкобс оспорит его с Сергеем Деревянченко.

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Теги: Дэниэл Джейкобс, Сергей Деревянченко, Геннадий Головкин, бокс, бой
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