Сборная Украины выиграла "Турнир четырех" в Харькове

В решающей встрече украинские боксеры победили Казахстан.

Сборная Украины по боксу одержала победу в товарищеском международном турнире в Харькове "Турнир четырех", одержав победы во всех трех своих встречах.

В финальный день соревнований состоялась встреча Украины и Казахстана - на ринг вышло всего четыре пары и украинские боксеры одержали победу 3,5 - 0,5 очка. Победы в своих поединках одержали Дмитрий Замотаев, Ярослав Харциз и Евгений Барабанов (все раздельным решением судей), а в поединке Рамазана Муслимова и Василия Левита была зафиксирована ничья.

Таким образом, именно первая команда Украины стала победителем турнира, Казахстан занял второе место, а Узбекистан - третье.

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