Кличко и Джошуа встретились в особенном для них месте

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко и нынешний чемпион мира британец Энтони Джошуа спустя год после своего боя на лондонском стадионе Уэмбли вновь встретились 29 апреля на том же месте.

О встрече на своих страницах в социальных сетях сообщил и Кличко, и Джошуа.

Today, @anthonyfjoshua and I meet again at Wembley Stadium to shoot a documentary which you can see on May 9th @ 10:30pm London time on BBC1. 100% of the proceeds from the motion picture and images related to this event will be donated to charity to support education and sports.