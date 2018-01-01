Джошуа побьет Уайлдера, он слишком хорош для Деонтея – экс-чемпион мира

Карл Фроч – о возможном поединке между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением относительно возможного противостояния между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

По его словам, фаворитом этой пары является британец.

"Я думаю, что Джошуа победит Уайлдера. Это будет очень непростой поединок, но думаю, он сможет побить Деонтея. Энтони слишком хорош для Уайлдера. Когда он сделает это, он станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Вместе с тем я не думаю, что этот бой состоится в ближайшее время. Разве что недавнее предложение команды Уайлдера в 50 миллионов долларов реально. В таком случае отказываться от поединка было бы просто глупо", – приводит слова Карла Фроча BoxingScene.

Ранее сообщалось о том, что Энтони Джошуа проведет два боя с Деонтеем Уайлдером.

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