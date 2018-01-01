Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина

Василий Ломаченко подходит к бою с Хорхе Линаресом в отличной форме.

Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает подготовку к своему поединку против Хорхе Линареса, заканчивая период спаррингов.

Интересная деталь – украинец просто "уничтожил" в одном из спаррингов американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна, который 5 мая выйдет на ринг против Геннадия Головкина.

О встрече еще 12 апреля и ее итогах рассказал вице-президент Top Rank Карл Моретти.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес пройдет 12 мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Square Garden.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что после боя с Линаресом хочет остаться в легком весе на несколько лет.

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