Переключиться на мобильную версию

Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина

Комментариев: 0
Василий Ломаченко подходит к бою с Хорхе Линаресом в отличной форме.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
BoxingScene.com

Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает подготовку к своему поединку против Хорхе Линареса, заканчивая период спаррингов.

Интересная деталь – украинец просто "уничтожил" в одном из спаррингов американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна, который 5 мая выйдет на ринг против Геннадия Головкина.

О встрече еще 12 апреля и ее итогах рассказал вице-президент Top Rank Карл Моретти.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес пройдет 12 мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Square Garden.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что после боя с Линаресом хочет остаться в легком весе на несколько лет.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь