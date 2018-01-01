Джейкобс - Сулецки: видео боя

Джейкобс победил Мацея Сулецкого и стал претендентом на бой с Геннадием Головкиным.

Американец Дэниэл Джейкобс победил поляка Мацея Сулецки в зрелищном поединке в Нью-Йорке и завоевал статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, которым владеет Геннадий Головкин.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Джейкобсу со счетом 117-110, 116-111, 115-112.

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