Переключиться на мобильную версию

Джейкобс победил Мацея Сулецкого

Комментариев: 0
Дэниэл Джейкобс стал претендентом на бой с Геннадием Головкиным.
Джейкобс победил Мацея Сулецкого

Американец Дэниэл Джейкобс победил поляка Мацея Сулецки в зрелищном поединке в Нью-Йорке и завоевал статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, которым владеет Геннадий Головкин.

Поединок получился конкурентным и продлился все отведенные на него двенадцать раундов. Стартовые минуты активнее выглядел Сулецки, но с 3-4 раунда инициатива начала переходить к Джейкобсу.

Во второй половине боя у Сулецки было небольшое преимущество благодаря  работе в голову, тогда как Джейкобс отвечал преимущественно по корпусу, хоть и был активнее.

Стоит также отметить, что на первых секундах финального раунда американец отправил поляка в нокдаун коротким правым хуком, но тот сумел достоять до конца поединка, по итогам которого судьи единогласно отдали победу Джейкобсу со счетом 117-110, 116-111, 115-112.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Дэниэл Джейкобс, бокс, WBA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь