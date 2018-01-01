Айзек Догбо нокаутировал Джесси Магдалено, отобрав у него титул

Айзек Догбо стал новым чемпионом мира по версии WBO во втором легчайшем весе.

Американец Джесси Магдалено потерял звание чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе уступив Айзеку Догбо из Ганы.

Магдалено отлично начал бой, отправил Догбо в нокдаун и еще парочку раз здорово потряс африканца, но тот устоял, а во втором раунде уже Догбо попал в челюсть Магдалено размашистым оверхэндом. Дальше поединок перешел в драку.

Бой мог завершиться в пятом раунде, когда Магдалено пропустил правый хук в челюсть и оказался в тяжелом нокдауне, но все же сумел продолжить бой, который после этого принял более односторонний порядок. В 11-м раунде после двух нокдаунов рефери остановил поединок, присудив победу техническим нокаутом Догбо.

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