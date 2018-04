Головкин - Мартиросян: американец перевесил казахстанца за неделю до боя

Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин и американец Ванес Мартиросян взвесились за неделю до проведения поединка.

Головкин оказался легче Мартиросяна на 4,2 фунта. Об этом промоутер казахстанца написал в своем Twitter.

"Вес Геннадия составил 162,9 фунта, а вес Ванеса - 167,1 фунта (75,7 кг - ред.) за семь дней до боя. Оба уложились в лимит в 168 фунтов (76,2 кг - ред.)", - написал Леффлер.

@GGGBoxing weighs 162.9 lb and Vanes weighs 167.1 lb for the @WBCBoxing 7 day weighin, both under the limit of 168! One week to go for #GGGVanes on #cincodemayo on @HBOboxing @StubHubCenter pic.twitter.com/cAf1HXGz7w