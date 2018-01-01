Головкин - Мартиросян: американец перевесил казахстанца за неделю до боя

Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян прошли процедуру взвешивания.

Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин и американец Ванес Мартиросян взвесились за неделю до проведения поединка.

Головкин оказался легче Мартиросяна на 4,2 фунта. Об этом промоутер казахстанца написал в своем Twitter.

"Вес Геннадия составил 162,9 фунта, а вес Ванеса - 167,1 фунта (75,7 кг - ред.) за семь дней до боя. Оба уложились в лимит в 168 фунтов (76,2 кг - ред.)", - написал Леффлер.

Ранее Головкин охарактеризовал своего соперника Ванеса Мартиросяна.

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