Промоутер Головкина прокомментировал решение IBF

Том Леффлер обсудит с Геннадием Головкиным вопрос прведения боя с Сергеем Деревянченко.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер прокомментировал ультиматум Международной боксерской федерации, согласно которому Головкин должен провести бой с украинцем Сергеем Деревянченко. На переговоры с командой украинского боксера отвели 90 дней со дня боя казахстанца с Мартиросяном, который состоится 5 мая.

"Головкин готовится к бою 5 мая, поэтому я пока не говорил с ним. Когда я увижу его на неделе боя, мы с ним это обсудим", - цитирует Леффлера ESPN.

Ранее сообщалось, что WBC создал специальный пояс для боя Головкин - Мартиросян, который состоится 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США).

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