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Промоутер Альвареса рассказал о доказательствах неумышленного употребления допинга

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Сауль Альварес сдал тест, который доказывает его невиновность.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес сдал волосы на допинг-тест, который оказался отрицательным. Кленбутерол, в употреблении которого обвинили Альвареса, способен сохраняться в волосах до полугода. Об этом рассказал его промоутер президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес.

"Тест, который запросила Комиссия, оказался отрицательным. Это должно исключить все подозрения в том, что Альварес принимал запрещенный препарат умышленно. Сауль очень хочет вернуться к тренировкам и выйти на ринг в сентябре. По словам самого Альвареса, он надеется, что этот тест подтвердит тот факт, что он является чистым боксером", - цитирует Эрика Гомеса ESPN.

Ранее сообщалось, что Оскар де ла Хойа заявил о готовности Альвареса пройти проверку детектором лжи.

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Теги: Сауль Альварес, Эрик Гомес, допинг, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  28.04.2018, 17:52
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гость
Все вы бля чистые наркоманы херовы и все сходит с рук... только один Поветкин грязный который действительно чистый..
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