Промоутер Альвареса рассказал о доказательствах неумышленного употребления допинга

Сауль Альварес сдал тест, который доказывает его невиновность.

Мексиканский боксер Сауль Альварес сдал волосы на допинг-тест, который оказался отрицательным. Кленбутерол, в употреблении которого обвинили Альвареса, способен сохраняться в волосах до полугода. Об этом рассказал его промоутер президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес.

"Тест, который запросила Комиссия, оказался отрицательным. Это должно исключить все подозрения в том, что Альварес принимал запрещенный препарат умышленно. Сауль очень хочет вернуться к тренировкам и выйти на ринг в сентябре. По словам самого Альвареса, он надеется, что этот тест подтвердит тот факт, что он является чистым боксером", - цитирует Эрика Гомеса ESPN.

Ранее сообщалось, что Оскар де ла Хойа заявил о готовности Альвареса пройти проверку детектором лжи.

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