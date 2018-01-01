Альварес готов пройти проверку на детекторе лжи – промоутер

Сауль Альварес вернется после полугодовой дисквалификации на ринг в сентябре.

Промоутер Сауля Альвареса Оскар де ла Хойя заверил, что его клиент готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.

"Альварес выйдет на ринг в сентябре. Он пройдет все тесты по всем правилам. Сейчас Сауль готов выполнить любые требования Комиссии. Мы сейчас ждем ответа от допингового агентства о том, что мы можем начать тесты. Сейчас Альварес готов пройти даже проверку на детекторе лжи, чтобы оправдать себя и доказать, что он – чистый боксер", – приводит слова промоутера ресурс ESPN.

Напомним, что мексиканец попался на употреблении кленбутерол. Команда боксера уверяет, что запрещенный препарат попал в кровь боксера из-за зараженного мяса.

В итоге, Альварес отказался от боя против Геннадия Головкина и был отстранен от бокса на полгода.

Ранее Оскар де ла Хойя отметил, что Альварес будет каждый день проходить допинг-тесты вплоть до следующего боя.

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