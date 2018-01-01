Альварес готов пройти проверку на детекторе лжи – промоутер
Промоутер Сауля Альвареса Оскар де ла Хойя заверил, что его клиент готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.
"Альварес выйдет на ринг в сентябре. Он пройдет все тесты по всем правилам. Сейчас Сауль готов выполнить любые требования Комиссии. Мы сейчас ждем ответа от допингового агентства о том, что мы можем начать тесты. Сейчас Альварес готов пройти даже проверку на детекторе лжи, чтобы оправдать себя и доказать, что он – чистый боксер", – приводит слова промоутера ресурс ESPN.
Напомним, что мексиканец попался на употреблении кленбутерол. Команда боксера уверяет, что запрещенный препарат попал в кровь боксера из-за зараженного мяса.
В итоге, Альварес отказался от боя против Геннадия Головкина и был отстранен от бокса на полгода.
Ранее Оскар де ла Хойя отметил, что Альварес будет каждый день проходить допинг-тесты вплоть до следующего боя.
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