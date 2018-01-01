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Альварес готов пройти проверку на детекторе лжи – промоутер

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Сауль Альварес вернется после полугодовой дисквалификации на ринг в сентябре.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Промоутер Сауля Альвареса Оскар де ла Хойя заверил, что его клиент готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою невиновность.

"Альварес выйдет на ринг в сентябре. Он пройдет все тесты по всем правилам. Сейчас Сауль готов выполнить любые требования Комиссии. Мы сейчас ждем ответа от допингового агентства о том, что мы можем начать тесты. Сейчас Альварес готов пройти даже проверку на детекторе лжи, чтобы оправдать себя и доказать, что он – чистый боксер", – приводит слова промоутера ресурс ESPN.

Напомним, что мексиканец попался на употреблении кленбутерол. Команда боксера уверяет, что запрещенный препарат попал в кровь боксера из-за зараженного мяса. 

В итоге, Альварес отказался от боя против Геннадия Головкина и был отстранен от бокса на полгода. 

Ранее Оскар де ла Хойя отметил, что Альварес будет каждый день проходить допинг-тесты вплоть до следующего боя. 

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Теги: бокс, Сауль Альварес
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