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Украинец Богачук добыл восьмую победу на професиональном ринге

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Сергей Богачук отправил в нокаут американца Тодда Мануэля.
Сергей Богачук
Сергей Богачук
BoxingScene.com

Перспективный украинский боксер Сергей Богачук добыл восьмую победу на профессиональном ринге в полусреднем весе. 

22-летний Богачук в шестираундовом поединке отправил в нокаут американца Тодда Мануэля. 

Украинец доминировал с первых минут боя, а после второго и третьего раундов рефери справлялся о здоровье Мануэля. Все же в четвертой трехминутке после серии ударов, американец упал, а судья засчитал победу Богачуку техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что украинцу Богачуку вскоре предстоит чемпионский бой.

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Теги: бокс, Сергей Богачук
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