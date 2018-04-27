Переключиться на мобильную версию

Бокс: Сборная Украины в Харькове добыла победу над Узбекистаном

Комментариев: 0
Украинцы проиграли только два своих поединка.
Александр Хижняк
Александр Хижняк
ФБУ

Национальная сборная Украины по боксу одержала яркую победу над Узбекистаном на международном товарищеском турнире, который проходит в  Харькове.

Свои поединки проиграла Нараз Куротчин и Валерий Харламов, а еще два поединка с участием Юрия Шестака и Рамазана Муслимова не состоялись.

Зато свои победы одержали Дмитрий Замотаев, Николай Буценко, Мгер Оганесян, Евгений Барабанов, Александр Хижняк и Виктор Выхрист.

Таким образом, украинская команда выиграла со счетом 6:2.

В завершающий день турнира 28 апреля Украина встретиться с Казахстаном.

Ранее сообщалось, что украинские боксеры успешно начали домашний турнир в Харькове

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram! 

Поделись:
Теги: бокс, сборная Украины по боксу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь