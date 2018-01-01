Переключиться на мобильную версию

Головкину поставили ультиматум, обязав провести бой с украинцем

Комментариев: 0
После боя с Мартиросяном у Геннадия Головкина будет 90 дней, чтобы договориться с командой Деревянченко.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) поставила казахстанцу Геннадию Головкину ультиматум – либо бой с украинцем Сергеем Деревяченко, который является официальным претендентом, либо боксера лишат титула.

По данным ESPN, организация направила команде казахстанского чемпиона официальное письмо, в котором выставила следующее условие: Головкин должен договориться о бое с обязательным претендентом IBF Сергеем Деревянченко (12-0, 10) в течение 90 дней со дня боя с Ванесом Мартиросяном, а письменный договор с украинцем нужно составить до 3 августа. В противном случае пояс IBF, которым владеет казахстанец, станет вакантным.

В ближайшем поединке с Ванесом Мартиросяном Головкин не будет защищать титул IBF, поскольку организация отказалась санкционировать бой.

После боя с Мартиросяном Геннадий Головкин намерен провести реванш с Саулем Альваресом.

Поделись:
Теги: Геннадий Головкин, бокс, Сергей Деревянченко, IBF
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь