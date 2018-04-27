Фьюри: Я могу одолеть любого, это у меня в крови

Тайсон Фьюри считает, что может победить любого оппонента.

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри уверяет, что победит любого боксера в своем дивизионе.

"Я могу побить любого. Этому не научишься, это у меня в крови. Я не думаю, что могу одолеть всех, – я это знаю.

Я сам творю свою судьбу. Хочу увидеть человека, который вышел бы против меня и постарался победить. И лучше бы, чтобы он был хорош, очень хорош.

Я продолжаю идти вперед, все увереннее и увереннее. Говорят, что я как заяц из рекламы Duracell, но я еще круче и могу работать дольше", – сказал Фьюри в комментарии BoxingScene.

Накануне Тайсону вернули его боксерскую лицензию.

Напомним, что Фьюри подписал контракт на следующий поединок, который должен состоятся 9-го июня в Манчестере. Однако соперник британца до сих пор неизвестен.

Ранее Фьюри заявил, что его потенциальный бой с Энтони Джошуа будет неконкурентным.

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