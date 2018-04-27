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Фьюри: Я могу одолеть любого, это у меня в крови

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Тайсон Фьюри считает, что может победить любого оппонента.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри уверяет, что победит любого боксера в своем дивизионе.

"Я могу побить любого. Этому не научишься, это у меня в крови. Я не думаю, что могу одолеть всех, – я это знаю.

Я сам творю свою судьбу. Хочу увидеть человека, который вышел бы против меня и постарался победить. И лучше бы, чтобы он был хорош, очень хорош.

Я продолжаю идти вперед, все увереннее и увереннее. Говорят, что я как заяц из рекламы Duracell, но я еще круче и могу работать дольше", – сказал Фьюри в комментарии BoxingScene.

Накануне Тайсону вернули его боксерскую лицензию

Напомним, что Фьюри подписал контракт на следующий поединок, который должен состоятся 9-го июня в Манчестере. Однако соперник британца до сих пор неизвестен. 

Ранее Фьюри заявил, что его потенциальный бой с Энтони Джошуа будет неконкурентным.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри
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Комментариев (1)
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ЛапотьЛабутен  (аноним)  27.04.2018, 22:22
Оценка:  0
ЛапотьЛабутен
Этот парень станет еще абсолютным чемпионом мира. У чудака ведь пояса никто не отбирал, он ни от кого не падал)))). Молодой. Ну любит нарушать режим.... Плохо(((((. Но это вам не паветкин, в обоссаных портках, которому не видеть чемпионства, как ушей своих, без зеркала)))))).
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