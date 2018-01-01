Головкин: Реванш с Альваресом – самый большой поединок в профессиональном боксе

Геннадий Головкин намерен встретится с Саулем Альваресом в сентябре.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO Геннадий Головкин отметил, что реванш с Саулем Альваресом – его приоритетная цель, однако сейчас он сосредоточен на поединке против Ванеса Мартиросяна.

"Реванш с Альваресом – самый большой поединок в профессиональном боксе на данный момент. Он несет огромные экономические выгоды всем вовлеченным сторонам. Если бой будет назначен, я буду готов к дате. Канело будет моей целью и моим приоритетом в сентябре, но я понимаю, что есть и другие боксеры, такие как Джермалл Чарло и Билли Джо Сондерс.

Пока же я сосредоточен на встрече 5-го мая с Ванесом Мартиросяном. Потом мы посмотрим, как будут обстоять дела с Альваресом. Все хотят этой встречи, и все знают, что я буду готов к сентябрю", – цитирует Головкина ресурс BoxingScene.

Напомним, что бой Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса.

Ванес заменил Сауля Альвареса, который попался на допинге и был отстранен от бокса на пол года. Команда мексиканца заявила, что в крови Канело обнаружили запрещенный препарат из-за зараженного мяса.

Ранее сообщалось, что Мартиросян намерен проверить на прочность подбородок Головкина.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!