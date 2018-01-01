Ломаченко: Если ты не готов умереть на ринге, тебя там не место

Василий Ломаченко недоволен тем, что его оппоненты сдаются.

Украинский чемпион по версии WBO Василий Ломаченко недоволен тем, что его соперники сдаются, а также заявил о своем желании драться на больших аренах.

"То, что соперники сдаются – это не хорошо для бокса. Бокс – это война, чрезвычайно брутальный спорт, если ты выходишь на ринг, ты должен быть готов там погибнуть. Если ты не готов умереть на ринге, тебя там не место.

Для меня важно драться на большой арене Madison Square Garden. Важно потому что я создаю свое имя в истории бокса. Двигаясь вперед, я хочу драться только на больших аренах", – сказал Ломаченко в комментарии Boxing Talk.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес пройдет 12 мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Square Garden.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что после боя с Линаресом хочет остаться в легком весе на несколько лет.

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