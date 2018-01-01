Переключиться на мобильную версию

Ломаченко: Если ты не готов умереть на ринге, тебя там не место

Комментариев: 0
Василий Ломаченко недоволен тем, что его оппоненты сдаются.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Украинский чемпион по версии WBO Василий Ломаченко недоволен тем, что его соперники сдаются, а также заявил о своем желании драться на больших аренах.

"То, что соперники сдаются – это не хорошо для бокса. Бокс – это война, чрезвычайно брутальный спорт, если ты выходишь на ринг, ты должен быть готов там погибнуть. Если ты не готов умереть на ринге, тебя там не место. 

Для меня важно драться на большой арене Madison Square Garden. Важно потому что я создаю свое имя в истории бокса. Двигаясь вперед, я хочу драться только на больших аренах", – сказал Ломаченко в комментарии Boxing Talk.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес пройдет 12 мая в Нью-Йорке на знаменитой арене театра Madison Square Garden.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что после боя с Линаресом хочет остаться в легком весе на несколько лет.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь