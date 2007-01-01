Надежда Британии: что известно о будущем сопернике Виктора Постола

Украинский боксер Виктор Постол в июне сразится с Джошом Тейлором за право выйти на чемпионский бой в суперлегком весе по версии WBC.

Экс-чемпион мира по версии WBC Виктор Постол сразится за звание обязательного претендента на чемпионский титул Всемирного боксерского совета.

Соперником украинского боксера станет британский обладатель титула WBC Silver Джош Тэйлор. Поединок состоится 23 июня в Глазго (Шотландия).

Соперник украинцу выпал непростой – ему обещают вскоре доминирование в категории и одного бывшего чемпиона мира он уже отправил в нокаут. Итак, кто же такой, этот Джош Тэйлор?

Главным достижением Тэйлора на любительском уровне стала серебряная в 2010 и золотая в 2014 году награды на Играх Содружества. Дважды он выступал на чемпионатах Европы и дважды на мире, а также ездил на Олимпиаду в 2012 году, но дальше 1/8 финала не доходил.

Интересный факт: Джош по юниорам очень серьезно занимался тхэквондо, где завоевал чемпионский пояс. Однако, в 15 лет решил перейти в бокс.

Дебютировал Тэйлор на профессиональном ринге 18 июля 2015 года, одержав досрочную победу во 2-м раунде над американцем Арчи Веа. Примечательно, что дебютировал Джош в США, но большинство своих боев провел в Великобритании.

Первое серьезное испытание левша из Эдинбурга прошел в октябре прошлого года, когда в поединке за вакантный пояс чемпиона Британского Содружества в первом полусреднем весе он остановил Дэйва Райана в пятом раунде.

Главная его победа на данный момент - над экс-чемпионом мира Мигелем Васкесом, который оказался на настиле в 9 раунде и впервые проиграл досрочно. В этом поединке Джош Тэйлор защитил свой пояс WBC Silver в первом полусреднем весе, который он в августе отобрал у Охары Дэвиса. Этот титул и будет на кону его поединка с Виктором Постолом.

Джош Тейлор, по прозвищу "Тартанский торнадо", еще относительно молод, обладает хорошим ростом (178 см) для своего веса (хотя Постол все же на 2 см выше), умело действует на любой дистанции, одинаково сильно бьет с обеих рук. Он не очень быстр, но у него отличный тайминг, да и противников он "читает" пока очень неплохо.

Виктор Постол, однозначно, будет самой серьезной проверкой для незнающего пока поражений Джоша Тэйлора, но и для украинца это будет ответственный бой, который определит его будущее – будет ли он бороться еще раз за чемпионский титул или смириться с ролью проверки для проспектов.

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Виталий Володько, iSport.ua