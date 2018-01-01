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Альварес каждый день будет проходить тест на допинг

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Канело будет сдавать допинг-пробы из-за проблем с мясом.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Саль Альварес будет проходить допинг-тесты каждый день, поскольку в Мексике есть огромная проблема с мясом. Об этом сообщил промоутер мексиканского средневеса Оскар де ла Хойя.

"Проблема с мясом в Мексике очевидна и признана общественностью. До этого уже футболисты сборной Мексики попались на этом. Ну а известность Альвареса сыграла против него и обернулась жестким наказанием, хотя Сауль — один из самых чистых известных мне боксеров. До следующего боя он будет каждый день проходить допинг-тесты", - цитирует менеджера BoxingScene.

Ранее стала известна дата боя Альвареса после дисквалификации.

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Теги: Сауль Альварес, Мексика, Оскар Де Ла Хойя, бокс, допинг
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