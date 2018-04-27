Тренер Дэвиса: Еще два-три боя – и Ломаченко крышка

Кевин Каннингхэм не считает Василия лидером среди самых кассовых боксеров современности.

Кевин Каннингхэм, тренер Джервонты Дэвиса, считает, что его подопечный уничтожит обладателя пояса WBO Василия Ломаченко. Слова специалиста передает Ring TV.

"Может быть, Ломаченко для кого-то и является лидером P4P, но он точно не лидер среди самых кассовых боксеров современности. Может ли Дэвис его побить? Конечно. Еще два-три боя – и Ломаченко крышка! Дэвис его просто уничтожит. За бой с Куэльяром я бы поставил парню "пять". Но мы стремимся выглядеть на «пять с плюсом", – цитирует Каннингхэма Ring TV.

Ранее сообщалось, что Ломаченко готов драться с Пакьяо и Гарсией в легком весе.

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