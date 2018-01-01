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Глава WBC подтвердил, что Гвоздик вскоре получит чемпионский бой

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Александр Гвоздик встретится с победителем боя Стивенсон-Джек.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик

Уже скоро – 19 мая – в Канаде пройдет чемпионский бой по версии WBC в полутяжелом весе между обладателем титула Адонисом Стивенсоном и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Баду Джеком.

Победитель поединка должен будет в следующем бою встретиться с обладателем временного чемпионского титула, украинцем Александром Гвоздиком. Это подтвердил ESPN глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурицио Сулейман.

Также сообщается, что в случае открытия торгов на право организации этого боя Гвоздик получит 35 процентов от призового фонда.

Ранее Гвоздик объяснил, почему не верит в победу Стивенсона над Джеком.

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Теги: Адонис Стивенсон, Баду Джек, бокс, Александр Гвоздик
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