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Головкин уверен, что с Мартиросяном будет война в ринге

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Геннадий Головкин назвал большой честью провести такой бой.
Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян
Геннадий Головкин и Ванес Мартиросян
BoxingScene.com

Чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин поделился ожиданиями от боя с американцем Ванесом Мартиросяном.

"Для меня большая честь провести бой с Мартиросяном, и я уверен, что Ванес поможет устроить настоящую войну в мексиканском стиле. Я очень уважаю своего соперника и убежден, что он покажет все, на что способен, стремясь одержать победу в нашем предстоящем поединке", - цитирует Головкина BoxingScene.

Напомним, что бой Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса. 

Ванес заменил Сауля Альвареса, который попался на допинге и был отстранен от бокса на пол года. Команда мексиканца заявила, что в крови Канело обнаружили запрещенный препарат из-за зараженного мяса.

Ранее сообщалось, что Мартиросян намерен проверить на прочность подбородок Головкина.

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Теги: бокс, Ванес Мартиросян, Геннадий Головкин
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