Украинские боксеры успешно начали домашний турнир в Харькове
С побед стартовали обе украинские команды.
Две победы украинских боксеров увидели зрители в Харькове, посетившие матчевую встречу сборных Украины, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.
Первая сборная Украины разгромила боксеров из Туркменистана, выиграл 9 из 10 поединков. Единственным, кто проиграл, стал представитель категории до 91 кг Рамазан Муслимов.
Также уверенно отпраздновала победу вторая сборная Украины, которая в дневной программе встречалась со второй командой Казахстана.
Ранее сообщалось, что Украина огласила составы на матчевую встречу “Четырех стран“
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил