Украинские боксеры успешно начали домашний турнир в Харькове

С побед стартовали обе украинские команды.

Две победы украинских боксеров увидели зрители в Харькове, посетившие матчевую встречу сборных Украины, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Первая сборная Украины разгромила боксеров из Туркменистана, выиграл 9 из 10 поединков. Единственным, кто проиграл, стал представитель категории до 91 кг Рамазан Муслимов.

Также уверенно отпраздновала победу вторая сборная Украины, которая в дневной программе встречалась со второй командой Казахстана.

Ранее сообщалось, что Украина огласила составы на матчевую встречу “Четырех стран“

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