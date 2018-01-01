Переключиться на мобильную версию

Украинские боксеры успешно начали домашний турнир в Харькове

Комментариев: 0
С побед стартовали обе украинские команды.
Виктор Выхрист
Виктор Выхрист

Две победы украинских боксеров увидели зрители в Харькове, посетившие матчевую встречу сборных Украины, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.

Первая сборная Украины разгромила боксеров из Туркменистана, выиграл 9 из 10 поединков. Единственным, кто проиграл, стал представитель категории до 91 кг Рамазан Муслимов.

Также уверенно отпраздновала победу вторая сборная Украины, которая в дневной программе встречалась со второй командой Казахстана.

Ранее сообщалось, что Украина огласила составы на матчевую встречу “Четырех стран“

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram! 

Поделись:
Теги: бокс, сборная Украины по боксу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь