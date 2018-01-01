Мартиросян: Головкин хорош на ринге и он всегда чист

Ванес Мартиросян заявил, что не верит Саулю Альваресу.

Американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян заявил, что не верит Саулю Альваресу, а также объяснил, почему всем нравится Геннадий Головкин.

"Я не верю ему. Я не куплюсь на эти оправдания с историей про испорченное мясо. Если бы я, не дай бог, попался на допинге из-за случайности с мясом, то я бы после этого проходил тесты каждый день, чтобы доказать, что я чист. Никто не хочет видеть мошенничества. Именно потому всем так нравится Головкин: он хорош на ринге, и он всегда чист. Он хочет боксировать честно, и я хочу делать то же самое", – приводит слова Мартиросяна BoxingScene.

Напомним, что бой Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса.

Ванес заменил Сауля Альвареса, который попался на допинге и был отстранен от бокса на пол года. Команда мексиканца заявила, что в крови Канело обнаружили запрещенный препарат из-за зараженного мяса.

Ранее сообщалось, что Мартиросян намерен проверить на прочность подбородок Головкина.

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