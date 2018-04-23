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Мейвезер свел с ума своих подписчиков видео стриптизерши на лошади

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"Жеребец на жеребце" - так назвал видео Флойд Мейвезер.
Мейвезер свел с ума своих подписчиков видео стриптизерши на лошади
коллаж mundodeportivo.com

Бывший американский боксер Флойд Мейвезер опубликовал видео одной из стриптизерш своего ночного клуба в Лас-Вегасе верхом на лошади и тем самым свел с ума социальные сети.

Модель Доминиканской Республики Джен Дуран на видео едет по песку Кабо-Сан-Лукаса (Нижняя Калифорния) – при этом Мейвезер снимает ту часть, на которой модель сидит.

" Жеребец на другом жеребце", - подписал видео Флойд Мейвезер, запретив комментарии. За три дня видео просмотрели почти 3 млн раз.

 

A STALLION on top of a stallion @iamjenduran

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Ранее Мейвезер показал свой шикарный особняк за 20 миллионов с коллекциями вина и часов, а перед этим  Мейвезер посорил деньгами в своем стриптиз-клубе в Лас-Вегасе.

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Теги: Флойд Мейвезер, бокс
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