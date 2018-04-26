КГБ приехало к Усику с чемоданом денег, но он отказался – Завьялов

КГБшники хотел купить согласие Александра Усика провести финальный бой WBSS с Муратом Гассиевым в Москве.

Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов рассказал, что КГБ приезжало к Александру Усику в Барселону, чтобы купить его согласие боксировать против Мурата Гассиева в Москве.

"Усик в мае должен был провести объединительный бой в первом тяжелом весе с Гассиевым в Саудовской Аравии, затем россияне начали перекупать. В российской федерации бокса все возглавляет начальник личной охраны Путина, в общем, все в погонах там ходят, КГБшники. Они за большие миллионы хотят перекупить у Джидды право проведения боя, чтобы провести его в Москве. Когда Усик готовился в Барселоне, то они ездили к нему с чемоданом денег, чтобы купить его согласие.

Александр сказал: "У меня счастливое число – 17". КГБшники: "Что 17", а Усик говорит: "17 миллионов". Вот они и уехали. Нужно было с большим чемоданом приехать.

Сейчас у него травма локтя. В мае приступит к тренировкам. Усик сказал, что в Москве боксировать не будет. Во-первых, Министерством спорта против выезда в Россию на проведение каких-либо соревнований. Во-вторых, они после позора в бою Поветкин – Кличко, когда россиянин семь раз падал на глазах всего бомонда и руководства, не могут допустить повторения. КГБ все сделает, чтобы Гассиев смог выиграть. Поэтому, считаю, это были бы неравноправные условия, должна быть нейтральная территория. Сейчас работают адвокаты американской К2, которые "собаку съели" в таких делах. Так что, думаю, останется Джидда, в конце июля", – сказал Завьялов в комментарии Сегодня.

Напомним, что изначально бой Усик – Гассиев должен был состоятся 11 мая в Джидде, однако из-за травмы украинца бой перенесли на лето.

В свою очередь Россия подала заявку на проведения финала WBSS, однако Александр Усик отметил, что поединок точно не пройдет в Москве.

Ранее менеджер Гассиева заявил, что не понимает, почему Александр Усик не хочет боксировать с его клиентом в Москве.

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