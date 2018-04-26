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WBSS определится с местом проведения боя Усик – Гассиев на следующей неделе

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Федерации бокса России хочет провести бой Усик – Гассиев в Москве.
Мурат Гассиев и Александр Усик
Мурат Гассиев и Александр Усик
facebook.com/WBSuperSeries

Президент Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что руководство WBSS определится с местом проведения финального боя на следующей недели.

"Все будет ясно на следующей неделе. Пока я не готов сказать, где пройдет бой, но мы приложили все усилия ради того, чтобы он был в Москве. Решения принимает суперсерия. Так что мы просто ждем", – приводит слова функционера Спорт-Экспресс. 

Напомним, что изначально бой Усик – Гассиев должен был состоятся 11 мая в Джидде, однако из-за травмы украинца бой перенесли на лето. 

В свою очередь Россия подала заявку на проведения финала WBSS, однако Александр Усик отметил, что поединок точно не пройдет в Москве

Ранее менеджер Гассиева заявил, что не понимает, почему Александр Усик не хочет боксировать с его клиентом в Москве. 

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Александр Усик
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