Ломаченко: После боя с Линаресом останусь на несколько лет в легком весе

Василий Ломаченко считает, что бой против Хорхе Линареса будет историческим.

Украинский чемпион по версии WBO Василий Ломаченко рассказал, почему его оппоненты сдаются, а также заявил, что Хорхе Линаресу не помогут тренировки против левшей.

"Это хорошо для него, потому что он уже длительное время тренируется с левшами, но это ему не поможет. Почему? Потому что я на другом уровне. У меня есть много ключей и мне нужно только несколько раундов: два или три. После этого я начну делать свою лучшую работу.

Почему мои соперники сдаются? Я заставляю их делать то, чего они не ждали, они начинают, как мыши под дудку двигаться. Они начинают понимать, что ими управляют и сдаются.

Перед боем нам нужно подписывать контракт с боксерами, в котором будет прописано, что они не могут сдаться. Если ты сдаешься, то тебе не платят. Мне не нравится, что они сдаются, потому что я хочу продемонстрировать свои лучшие качества. Я их еще не показал. Те ребята, которые сдались еще не дали показать все.

Будет ли бой с Линаресом историческим? А почему нет? У него есть имя в боксе и у меня есть. Это будет исторический бой. Я хочу этого. Думаю, что после этого я останусь на несколько лет в легком весе", – сказал Ломаченко в интервью YouTube каналу Fight Hub TV.

Напомним, что следующий бой Ломаченко проведет с Хорхе Линаресом. Поединок состоится 12-го мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden.

Ранее Василий Ломаченко объяснил, почему Линарес – отличный вызов для него.

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