Ломаченко: Хочу видеть Линареса на пресс-конференции после боя

Василий Ломаченко хочет видеть среди своих оппонентов только чемпионов.

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко заявил, что хочет услышать, что скажет его оппонент в легком весе Хорхе Линарес после поединка.

"Бокс - это война, это очень брутальный спорт. Если ты приходишь в ринг, ты должен умирать в нем. Если ты не можешь умирать в ринге, тогда выйди из него. Я никогда не боюсь, я могу боксировать с кем угодно. Я тренируюсь ради этого - ради моей мечты, ради этого момента.

Речь идет о моей карьере и боксерской истории. Я хочу драться только с чемпионами.

Все боксеры много говорят перед боем, но никто из них не приходит на пресс-конференцию после поединка. После этого боя я хочу видеть Хорхе Линареса на пресс-конференции и я хочу услышать, что он скажет", - сказал Ломаченко.

Ранее Василий Ломаченко объяснил, почему Линарес - отличный вызов для него.

Напомним, бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden.

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