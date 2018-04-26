Постол узнал соперника в бою за звание обязательного претендента на пояс WBC

Бой Виктора Постола состоится в Шотландии в июне.

Экс-чемпион мира по версии WBC Виктор Постол сразится за звание обязательного претендента на чемпионский титул Всемирного боксерского совета.

Соперником украинского боксера станет британский обладатель титула WBC Silver Джош Тэйлор.

Поединок состоится в Глазго (Шотландии) 23 июня.

Отметим, что Постол должен был провести бой 9 марта против американца Региса Прогрейса за титул временного чемпиона WBC, но позже получил травму в тренировочном лагере.

Ранее Виктор Постол рассказал о переговорах с Мэнни Пакьяо.

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